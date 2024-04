Maraisa levanta suspeitas de gravidez ao posar com o noivo

Maraisa, dupla de Maiara, posa com o noivo e levanta suspeitas de gravidez Maraisa, dupla de Maiara, posa com o noivo e levanta suspeitas de gravidez (Bebê Mamãe)

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, deixou os fãs animados com uma possível gravidez. Acontece que a artista publicou uma foto em que muita gente apostou que um bebê está a caminho. A publicação foi parar em páginas de notícias e a opinião dos internautas foi quase unânime com relação a um herdeiro no forninho.

