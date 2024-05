Marcelo Adnet e família: momentos de união após desafios O humorista Marcelo Adnet surgiu com sua ex-esposa Patrícia Cardoso e com a filha deles, a pequena Alice, três anos. Foi a própria...

Alto contraste

A+

A-

Marcelo Adnet posou com esposa e filha após traição

O humorista Marcelo Adnet surgiu com sua ex-esposa Patrícia Cardoso e com a filha deles, a pequena Alice, três anos. Foi a própria Patrícia que mostrou o passeio com Marcelo e a pequena Alice. A família estava realizando um passeio de barco.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Marcelo Adnet surge com a ex-esposa e a filha após trair: “volta?”

• Virgínia Fonseca mostra ensaio de sua bebê como modelo: “linda”

• Mãe de Isabella Nardoni passeia com filhos e marido e se declara



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.