Marcelo Sangalo: o primogênito de Ivete Sangalo em um clique luxuoso

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, aparece em jatinho trabalhando

O adolescente Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, surgiu em um clique pra lá de luxuoso! O menino é o primogênito da artista e está com 15 anos de vida. Ele é fruto do relacionamento de Veveta com o nutricionista Daniel Cady. O clima de romance entre o casal começou quando trabalhavam juntos. Hoje, o casamento já rendeu três lindos frutos.

