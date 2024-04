Mel Maia surpreende fãs ao compartilhar foto de grávida com a mãe

Mel Maia surgiu em foto de grávida com a mãe Mel Maia surgiu em foto de grávida com a mãe (Bebê Mamãe)

A atriz Mel Maia, 19 anos, deixou todos na expectativa por uma gestação sua. Acontece que a mãe da atriz, Débora Maia, mostrou uma foto de grávida que fez com a atriz. Na foto, Débora, seu filho e seu marido aparecem com as mãos na barriga de Mel.

