Michel Teló apresenta o novo membro da família em encontro emocionante O cantor sertanejo Michael Teló dividiu um encontro muito especial com sua família. A família do artista ganhou há alguns dias um...

Michel Teló posa com sua família

O cantor sertanejo Michael Teló dividiu um encontro muito especial com sua família. A família do artista ganhou há alguns dias um novo membro. O pequeno Pietro chegou encantando a todos! O recém nascido é filho de Téo Teló, irmão de Michel, com a influenciadora Gabi Luthai. Assim que o bebê veio ao mundo, o sertanejo e sua esposa, a atriz e apresentadora Thaís Fersoza, foram conhecer o sobrinho. Eles levaram os dois filhos, Melinda e Teodoro, de sete e seis anos, para conhecer o mais novo priminho. O encontro foi de grande emoção tanto para os artistas quanto para seus herdeiros que ficaram fascinados com o recém-nascido.

