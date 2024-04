Michel Teló e Thaís Fersoza compartilham momento especial com o recém-nascido Reprodução Instagram O cantor Michel Teló e a atriz Thaís Fersoza estão comemorando a chegada do mais novo membro da família! Trata...

Michel Teló e Thaís Fersoza posaram com seu sobrinho

O cantor Michel Teló e a atriz Thaís Fersoza estão comemorando a chegada do mais novo membro da família! Trata-se do pequeno Pietro, recém-nascido que é filho do irmão do cantor, Téo Teló, com a influenciadora Gabi Luthai.

