Mirella Santos celebra 1 mês da bebê com linda festa: “que luxo”

Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, mostra o 1º mesversário de sua bebê e surpreende

A cantora Mirella Santos, do trio MC Loma e as Gêmeas Lacração, celebrou o primeiro mês de vida de sua bebê e encantou. A festinha aconteceu nesta semana e reuniu familiares e amigos dos papais e da neném. A pequena se chama Luna e é fruto do relacionamento da artista com Gabriel Farias, conhecido como Zinho.

