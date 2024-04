Modelo exibe saída de maternidade do 3º filho de Neymar: “uau”

Modelo grávida de Neymar Jr exibiu a saída de maternidade Modelo grávida de Neymar Jr exibiu a saída de maternidade (Bebê Mamãe)

A modelo Amanda Kimberlly revelou os primeiros detalhes do enxoval da bebê que espera com o jogador Neymar Jr. A bebê se chamará Helena e será o terceiro filho do jogador e o primeiro dela.

