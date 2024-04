Modelo revela foto grávida do 3º filho de Neymar e exibe mudança

Modelo surgiu grávida de Neymar Jr em uma rara aparição Modelo surgiu grávida de Neymar Jr em uma rara aparição (Bebê Mamãe)

A modelo Amanda Kimberlly que está grávida do terceiro filho do jogador Neymar Jr revelou uma foto raríssima sua. Desde que foi revelado que ela está esperando um filho com o jogador, Amanda tem sido bem discreta e mostrado pouquíssimas fotos suas. Este teria sido inclusive um pedido feito pelo jogador.

