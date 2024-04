Modelo revela gravidez do terceiro filho de Neymar em foto emocionante

Alto contraste

Amanda Kimberlly mostrou foto de grávida de Neymar Jr Amanda Kimberlly mostrou foto de grávida de Neymar Jr (Bebê Mamãe)

A modelo Amanda Kimberlly está esperando o terceiro filho do jogador Neymar Jr. O craque já é pai de Davi Lucca, 12 anos, fruto do breve relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. E também de Mavie, cinco meses, fruto do noivado com a influenciadora Bruna Biancardi.

