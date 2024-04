Monica Benini surpreende ao mostrar o novo quarto do seu filho com Junior na casa nova

Monica Benini exibe o novo quarto do seu filho com Junior na nova casa e surpreende Monica Benini exibe o novo quarto do seu filho com Junior na nova casa e surpreende (Bebê Mamãe)

A influenciadora Monica Benini encantou os fãs ao mostrar detalhes do novo quarto dos sonhos de seu filho com o cantor Junior Lima na nova casa. O casal decidiu se mudar do interior de São Paulo para a capital paulista. Nas redes sociais, a famosa contou detalhes da mudança para os fãs.

