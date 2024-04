Murilo Benício e seu filho com Giovanna Antonelli: semelhança impressionante

Alto contraste

A+

A-

Murilo Benício mostra foto com seu filho com Giovanna Antonelli e semelhança chama a atenção Murilo Benício mostra foto com seu filho com Giovanna Antonelli e semelhança chama a atenção (Bebê Mamãe)

O ator Murilo Benício impressionou ao posar em um raro clique com seu filho com a atriz Giovanna Antonelli. Os dois foram começaram o relacionamento nas gravações da novela “O Clone”, em 2001. Eles ficaram juntos até meados de 2005 e dessa união, nasceu Pietro que hoje está com 18 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Murilo Benício surge com o filho com Antonelli: “clone da vida real”

• Fábio Assunção posa com suas filhas e namorada manda recado

• Sthefany Brito exibe a barriguinha de 4 meses de sua 2ª gravidez

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.