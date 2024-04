Alto contraste

A+

A-

Murilo Huff contou que vai ser padrinho Murilo Huff contou que vai ser padrinho (Bebê Mamãe)

O cantor Murilo Huff encantou ao posar junto com seu filho com a cantora Marília Mendonça, o menino Léo, quatro anos. O sertanejo posou junto com o filho no sofá de sua casa em Goiânia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Murilo Huff surge com filho com Marília em casa e faz revelação

• Michel Teló e Thaís posam com filhos em passeio:” que fofos”

• Bruno de Luca mostra filha após demissão e fala da volta à TV

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.