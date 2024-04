Alto contraste

Nadja Haddad revela susto na gravidez de gêmeos e conta o que houve Nadja Haddad revela susto na gravidez de gêmeos e conta o que houve (Bebê Mamãe)

A jornalista e apresentadora Nadja Haddad contou para os seguidores um grande susto que passou. Ela está grávida de gêmeos. Os bebês são frutos do seu relacionamento com Danilo Joan com quem ela é casada. Os dois oficializaram a união há sete anos. Em fevereiro passado, eles compartilharam nas redes sociais que estavam grávidos!

