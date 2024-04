Nanda Costa compartilha momento especial com a família em passeio de pedalinho

Nanda Costa posa com a esposa e as gêmeas em passeio de pedalinho Nanda Costa posa com a esposa e as gêmeas em passeio de pedalinho (Bebê Mamãe)

A atriz Nanda Costa surgiu em um lindo clique acompanhada da esposa e das filhas em um divertido passeio. A famosa costuma dividir muitos momentos especiais ao lado das meninas e ganha elogios por sua linda família. Ela é casada com a musicista Lan Lanh. Juntas elas são mães de duas garotinhas. As pequenas são gêmeas se chamam Kim e Tiê. A duplinha está com dois anos de vida.

