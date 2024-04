Nasce a filha de Mirella Santos! Veja a 1ª foto da bebê

Alto contraste

A funkeira Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, anuncia o nascimento de seu 1º bebê A funkeira Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, anuncia o nascimento de seu 1º bebê (Bebê Mamãe)

Nasceu a filha do casal de influenciadores Mirella Santos e Gabriel Farias, o Zinho. A bebê Luna veio ao mundo por meio de um parto normal. E além de Zinho, a irmã gêmea de Mirella, a também influenciadora Mariely, participou do parto. Mariely estava presente juntamente com Zinho no momento em que a bebê Luna nasceu.

Confira todos os detalhes e veja a primeira foto da bebê no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

