Nasce o 2º filho de Gabriela Pugliesi! Veja a foto do bebê

Gabriela Pugliesi com o primeiro filho Gabriela Pugliesi com o primeiro filho (Bebê Mamãe)

Nasceu o segundo filho da influenciadora Gabriela Pugliesi (que agora se apresenta apenas com o primeiro nome), o pequeno Massimo. O bebê é fruto de seu casamento com o músico Túlio Dek. Eles também são pais do bebê Lion de um ano.

Leia a matérica completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

