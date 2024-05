bebê mamãe |Do R7

Nasce o filho de Carol Celico, ex de Kaká! Veja a 1ª foto do bebê e saiba todos os detalhes Nasceu o filho da influenciadora Carol Celico, ex-esposa do ex-jogador de futebol Kaká. O pequeno Rafael nasceu na última quarta-...

Carol Celico contou que seu terceiro filho nasceu

Nasceu o filho da influenciadora Carol Celico, ex-esposa do ex-jogador de futebol Kaká. O pequeno Rafael nasceu na última quarta-feira (25), mas ela revelou a novidade apenas agora. O bebê é fruto do casamento de Carol com o empresário Eduardo Scarpa.

