Nathalia Dill relembra momento especial de sua gestação

Alto contraste

A+

A-

Nathalia Dill relembra foto de sua gestação

A atriz Nathalia Dill relembrou um momento de sua gestação. A artista é mãe orgulhosa da pequena Eva, de três aninhos de vida. A garotinha é fruto de seu relacionamento com o músico Pedro Curvello. A famosa ficou afastada da TV por cerca de cinco anos. Na ocasião, ela preferiu se dedicar a maternidade e aos cuidados com sua filha. Por enquanto, Eva é a única herdeira do casal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Nathalia Dill mostra barriga de grávida e encanta: “que linda”

• Roberto Justus mostra lindo aniversário da filha

• Gêmeas de Nanda Costa posam indo para a escola em Salvador



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.