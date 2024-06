bebê mamãe |Do R7

Neymar e Bruna Biancardi: O casal apaixonado no Dia dos Namorados

Neymar Jr ao lado de Bruna Biancardi

O jogador Neymar Jr surgiu junto com Bruna Biancardi no Dia dos Namorados. O craque e a mãe de sua filha Mavie, oito meses, surgiram juntinhos na mansão dele em Mangaratiba no Rio de Janeiro.

