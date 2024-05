bebe mamãe |Do R7

Nicolas Prattes encanta ao mostrar viagem com Sabrina Sato e Zoe Reprodução Instagram O ator Nicolas Prattes encantou ao mostrar sua viagem com a apresentadora Sabrina Sato e a filha dela com o ator...

Sabrina Sato recebeu declaração de sua sogra, mãe de Nicolas Prattes

O ator Nicolas Prattes encantou ao mostrar sua viagem com a apresentadora Sabrina Sato e a filha dela com o ator Duda Nagle, a menina Zoe de cinco anos. Nicolas e Sabrina estão namorando. E há algumas semanas eles viajaram junto com a menina Zoe para os alpes franceses.

