Pai de Henry Borel encanta ao mostrar sua recém-nascida

Pai de Henry Borel encantou ao mostrar sua recém-nascida

O pai do menino Henry Borel, o engenheiro Leniel Borel, encantou ao revelar o rosto de sua filha recém-nascida, a pequena Valentina. A bebê é fruto do casamento de Leniel com a médica Larysse Ribeiro. Ela nasceu há um dia em uma maternidade particular no Rio de Janeiro.

