Patrícia Abravanel exibe seus filhos com pet na porta da escola

A apresentadora Patrícia Abravanel mostrou um encontrinho para lá de fofo de seus filhos com o pé na porta da escola deles. A artista é mãe orgulhosa de três filhos. Seu primogênito se chama Pedro e está com nove anos. A filha do meio Jane, tem seis anos. Já o caçulinha, Senor celebrou seu aniversário de cinco anos no último dia 17 de abril. O trio é fruto de seu casamento com o empresário Fábio Farias. Para comemorar a data especial do caçula, a família organizou uma linda festa dos sonhos para o menino.

