Paulinho Vilhena encanta ao posar com sua bebê em casamento no Uruguai

O ator Paulinho Vilhena encantou os fãs ao posar com sua bebê e esposa em um casamento no Uruguai. O artista é pai da pequena Manoela, de sete meses de vida. A garotinha é fruto de seu relacionamento com a modelo Maria Luiza Silveira. O papai babão fez questão de destacar que sua herdeira fez sua primeira viagem internacional. "Sumidinhos porque estamos aproveitando muito a primeira viagem internacional da nossa Pituca!! Mas estamos gravando tudo e semana que vem sai um reels com todos os momentos dela aqui”, disse o artista todo animado.

