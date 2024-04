Pedro Scooby exibe seu filho em Portugal e Luana Piovani fala sobre ele

Alto contraste

A+

A-

Pedro Scooby exibe seu filho mais com amigos em Portugal e Luana Piovani fala dele e surpreende Pedro Scooby exibe seu filho mais com amigos em Portugal e Luana Piovani fala dele e surpreende (Bebê Mamãe)

O surfista Pedro Scooby impressionou ao mostrar seu filho mais velho em Portugal e a atriz Luana Piovani aproveitou para falar do ex. O ex-BBB é pai de quatro filhos. O primogênito se chama Dom e está com 12 anos. Os gêmeos, Bem e Liz, de sete anos são seus filhos do meio. O trio é fruto de seu antigo relacionamento com Luana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• De férias, Léo Santana e Lore perdem o 1º dia de aula da filha

• Arthur Aguiar ganha festa surpresa e posa com seu bebê e a filha

• Fernanda Paes Leme posa com seu neném no colo: “que amor”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.