Príncipe William surpreende ao mostrar filho após revelação de diagnóstico de Kate

Alto contraste

A+

A-

O príncipe William surgiu com o filho primogênito, o príncipe George de dez anos, pela primeira vez após a princesa Kate Middleton ter revelado o seu diagnóstico de câncer. Esta também é a primeira vez que qualquer um dos três filhos do casal aparece em público após a revelação do diagnóstico de Kate. William e Kate também são os pais orgulhosos da princesa Charlotte, oito anos, e príncipe Louis, cinco anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe





Leia mais em Bebê Mamãe • Príncipe William mostra filho pela 1ª vez após diagnóstico de Kate • Esposa de Joaquim Lopes mostra as gêmeas fazendo exercícios • Com mais de 600 mil balões, Eliezer exibe festa de 1 ano da filha

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.