Professora exclui menina cadeirante de apresentação escolar

Professora excluiu menina cadeirante de apresentação Professora excluiu menina cadeirante de apresentação (Bebê Mamãe)

Uma menina de apenas quatro anos de idade foi excluída da apresentação da escola por sua professora. Tudo porque ela é cadeirante. A pequena Adriel Carignan da cidade de Lisbon, New Hampshire nos Estados Unidos ficou de lado durante a apresentação escolar enquanto a professora dançava com todos os seus outros coleguinhas. Adriel nasceu com espinha bífida e por isso é cadeirante.

