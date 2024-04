Rafaella Justus: a adolescente que encanta ao posar com a cunhada

Alto contraste

Rafaella Justus posou com a cunhada após procedimento

A adolescente Rafaella Justus, 14 anos, encantou ao posar com sua cunhada, a atriz Fran Fischer. Fran é casada com o irmão de Rafinha por parte do pai, o empresário Ricardo Justus. Ricardo é o primogênito do empresário Roberto Justus, fruto do primeiro casamento dele com Sacha Chryzman. Do casamento com Sacha, Roberto Justus também teve a influenciadora Fabiana Justus.

