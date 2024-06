Rafaella Santos encanta ao posar com seu sobrinho A influenciadora Rafaella Santos encantou ao surgir junto com seu sobrinho. Ela posou com o menino Davi Lucca, 12 anos, que é o primogênito...

Rafaella Santos exibiu encontro com seu sobrinho

A influenciadora Rafaella Santos encantou ao surgir junto com seu sobrinho. Ela posou com o menino Davi Lucca, 12 anos, que é o primogênito do jogador Neymar Jr. O menino é fruto do breve relacionamento do jogador com a influenciadora Carol Dantas.

