Rebeca Abravanel e Alexandre Pato surgem após o nascimento do filho A apresentadora Rebeca Abravanel fez a primeira aparição junto com o marido, o jogador Alexandre Pato, após o filho deles ter nascido...

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato surgiram após o filho nascer

A apresentadora Rebeca Abravanel fez a primeira aparição junto com o marido, o jogador Alexandre Pato, após o filho deles ter nascido. Eles são pais do pequeno Benjamin de três meses, mas tem sido muito discretos desde o nascimento do bebê.

