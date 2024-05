Revelação sobre a difícil fase de Kate Middleton e Príncipe William A amiga da princesa Kate Middleton e do príncipe William desabafou sobre como eles estão e o que tem passado. A estilista Amaia Arrieta...

Príncipe William e Kate Middleton estão passando por fase difícil

A amiga da princesa Kate Middleton e do príncipe William desabafou sobre como eles estão e o que tem passado. A estilista Amaia Arrieta falou sobre o diagnóstico do câncer da princesa e como a família tem lidado com isso.

