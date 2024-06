Roberto Justus compartilha momentos especiais com sua família na fazenda

Alto contraste

Roberto Justus revelou netas e sua filha na fazenda depois da reforma

O empresário Roberto Justus e sua esposa, a influenciadora Ana Paula Siebert, encantaram ao mostrarem sua filha Vicky, quatro anos, e as netas dele, as gêmeas Sienna e Chiara, cinco anos. As meninas posaram na nova brinquedoteca da fazenda do empresário.

