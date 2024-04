Roberto Justus compartilha momentos especiais do aniversário da filha Luiza

Alto contraste

Roberto Justus exibe festa de aniversário de sua filha Luiza

O empresário e apresentador Roberto Justus se reuniu a quatro de seus cinco filhos para uma data muito especial. Ele celebrou os 31 anos de sua filha do meio, Luiza Justus. Ela é fruto da antiga união do famoso com Gisela Prochaska, que durou de 1990 e 1998. Além de Luiza, Justus é pai de Ricardo e Fabiana Justus, já adultos. Além de ser pai da adolescente Rafaella Justus, do antigo casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, de 14 anos, e da garotinha Vicky, de três aninhos.

