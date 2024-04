Rodrigo Hilbert surpreende ao fazer a bicicleta da filha com Fernanda Lima

Rodrigo Hilbert exibe fazendo a bicicleta da filha com Fernanda Lima e surpreende

O marido da apresentadora Fernanda Lima, o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, impressionou ao surgir fazendo a bicicleta de sua filha caçula. Os artistas são pais orgulhosos de três herdeiros. Os gêmeos Francisco e João, de 15 anos e a única menina a caçulinha de Maria Manoela.

