Rodrygo Goés: O registro emocionante dos seus bebês gêmeos de 2 anos

Rodrygo Goés registrou seus bebês gêmeos de dois anos

O jogador Rodrygo Goes, da Seleção Brasileira e do Real Madrid, registrou seus filhos gêmeos de dois anos, os pequenos Ravy e Rayan. Os meninos são frutos do breve relacionamento dele com a esteticista Pamella Costa Souza. Agora, os meninos carregam o sobrenome do pai Silva Goés.

