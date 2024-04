Sabrina Sato e filha esbanjam fofura em ensaio descontraído

Alto contraste

Sabrina Sato posou com a filha e fez declaração

A apresentadora Sabrina Sato encantou ao surgir junto com sua filha com o ator Duda Nagle, a menina Zoe de cinco anos. Ela surgiu brincando com a filha e encantou. Mãe e filha faziam perguntas uma para a outra. E Sabrina até inventou um personagem.

