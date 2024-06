Sabrina Sato surpreende ao mostrar Prattes e Zoe andando de skate juntos

Alto contraste

Sabrina Sato mostrou Nicolas Prattes junto com Zoe

A apresentadora Sabrina Sato impressionou ao mostrar seu namorado, o ator Nicolas Prattes, andando de skate com sua filha Zoe, cinco anos. A menina é fruto do noivado de Sabrina com o ator Duda Nagle, de quem ela se separou no ano passado.

