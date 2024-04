Sabrina Sato surpreende ao mostrar Zoe com Nicolas Prattes e manda mensagem para Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua filha com o ator Duda Nagle, a menina Zoe de cinco anos, junto com o seu novo namorado, o ator Nicolas Prattes. A pequena Zoe e sua priminha Manuela, oito anos, surgiram em um carrinho de golfe com Nicolas. E os três estavam cantando uma música da cantora Taylor Swift.

