 Sammy revela como está após acidente brincando com filho

A influenciadora digital Sammy Sampaio está se recuperando após sofrer um acidente em casa enquanto brincava com seu filho. A famosa é mãe de Jake, de quatro aninhos, fruto do antigo casamento com o mágico e hipnotista Pyong Lee. Eles foram casados por cerca de três anos e se separaram em 2022.

