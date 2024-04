Sandy compartilha momentos especiais com seu filho em novo post

Alto contraste

A cantora Sandy mostrou um pouco da rotina com o seu filho com o ex-marido, o músico Lucas Lima. Juntos, eles são pais do menino Theo de nove anos. Apesar de Lucas mostrar um pouco da rotina com Theo quando está com ele, sempre sem revelar o rosto do garoto, a cantora é ainda mais discreta. A cantora quase nunca revela qualquer detalhe da convivência com seu filho.

