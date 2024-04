Scooby revela filho com Luana Piovani e irmã após ir viver com ele O surfista Pedro Scooby mostrou seu filho com a atriz Luana Piovani, o menino Dom de 12 anos, junto com a irmãzinha caçula, a pequena...

Pedro Scooby mostrou seu filho com Luana Piovani vivendo junto com ele

O surfista Pedro Scooby mostrou seu filho com a atriz Luana Piovani, o menino Dom de 12 anos, junto com a irmãzinha caçula, a pequena Aurora de um ano. A bebê é fruto do atual casamento de Scooby com a modelo Cíntia Dicker.

