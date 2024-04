Simaria e Simone: uma parceria de sucesso As cantoras Simone e Simaria estão curtindo o fim de semana juntos com seus filhos. As irmãs conheceram a fama juntas, formando a...

As cantoras Simone e Simaria estão curtindo o fim de semana juntos com seus filhos. As irmãs conheceram a fama juntas, formando a dupla de sertanejo que ficou conhecida pelos fãs como “coleguinhas”. A parceria nos palcos chegou ao fim em 2022. Após uma pausa na carreira, as cantoras anunciaram o término do trabalho conjunto para que Simaria cuidasse da saúde e de seus filhos. Simone, por sua vez, aderiu ao sobrenome Mendes, em seu nome artístico e iniciou a carreira solo.

