Simone compartilha momentos especiais em viagem com seu filho

Alto contraste

A+

A-

Simone surge só com o filho em viagem Simone surge só com o filho em viagem (Bebê Mamãe)

A cantora Simone Mendes mostrou que teve uma companhia especial para cumprir sua agenda de shows nessa semana. A artista voltou de uma temporada na Europa há algumas semanas e, desde então, segue de um canto ao outro do País levando seu novo trabalho. Apenas nesse mês de março, a sertaneja já esteve em Roraima, Pará, São Paulo e Paraná. Ela ainda faz shows no Amazonas, Minas Gerais e em cidades do interior do estado de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Simone posa em viagem só com o filho após declaração dele

• Deborah Secco posa com sua filha e sua mãe: “iguais”

• Suzane Von Richthofen é criticada em foto após filho nascer. Veja:

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.