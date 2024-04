Simone Mendes encanta ao cantar com seus filhos em casa

A cantora Simone Mendes, ex-dupla com Simaria, impressionou os fãs ao surgir cantando com seus dois filhos em sua mansão. A Coleguinha é mãe de duas crianças. Um menino e uma menina. Seu primogênito Henry, tem nove anos. Já a caçulinha Zaya, fez dois aninhos de vida. A duplinha é fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz.

