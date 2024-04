Alto contraste

A+

A-

Sthefany Brito mostra seu filho e fala do irmão Sthefany Brito mostra seu filho e fala do irmão (Bebê Mamãe)

A atriz Sthefany Brito abriu o seu álbum de fotografia em família e emocionou ao mostrar momentos únicos a seu único filho. A artista é mamãe orgulhosa do garotinho Antônio Enrico, de quatro aninhos, fruto do casamento com o empresário Igor Rarchkosky. Além do herdeiro, Sthefany se considera mamãe de pets. E ai, considerando isso, ela tem mais três filhotes: os bulldogues francês London e Montalcino e da Tina, sem raça definida.

Descubra mais sobre a emocionante viagem de Sthefany Brito e saiba o que ela falou sobre seu filho e irmão consultando a matéria completa no site Bebê Mamãe.

Leia mais em Bebê Mamãe

Giovanna Ewbank exibe decisão sobre socialite que ofendeu Títi

Huff reencontra filho com Marília Mendonça e irmão dela desabafa

Gabi Luthai revela gravidez de gêmeos e diz o que houve com um

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.