Taís Araújo e Lázaro Ramos encantam ao mostrarem os filhos em rara aparição

Taís Araújo e Lázaro Ramos encantaram ao mostrarem os filhos

A atriz Taís Araújo fez uma raríssima aparição com seus filhos com o marido, o ator Lázaro Ramos. Juntos, eles são os pais orgulhosos de João Vicente, 12 anos, Maria Antônia, nove anos. O casal é bem discreto em relação aos filhos e mostra para as milhões de pessoas que os acompanham nas redes sociais pouquíssimos momentos com as crianças. Eles também evitam mostrar os rostos deles.

