Tatá Werneck compartilha foto em família e fala sobre relacionamento

Tatá Werneck mostra foto em família e desabafa sobre o relacionamento

A atriz e apresentadora Tatá Werneck dividiu com seus seguidores lindos cliques de seu álbum de família. Ela e o ator Rafael Vitti, com quem é casada, são pais de uma linda garotinha. A herdeira se chama Clara Maria e está com quatro anos de idade. Apesar do desejo de aumentar a família, por diversas vezes a famosa revelou que sua gestação foi tão complicada que ainda não decidiu se será mamãe novamente.

