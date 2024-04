Tatá Werneck encanta ao mostrar sua filha com as unhas pintadas

Tatá Werneck mostra sua filha com as unhas pintadas de dourado Tatá Werneck mostra sua filha com as unhas pintadas de dourado (Bebê Mamãe)

A atriz e humorista Tatá Werneck impressionou ao exibir um clique super fofo de sua filha com as unhas pintadas. A artista é casada com o ator Rafael Vitti. Eles são pais de uma linda garotinha chamada Clara Maria, de apenas quatro anos.

