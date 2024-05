Thaeme compartilha detalhes da festa de 5 anos da filha primogênita A cantora Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, mostrou todos os detalhes do aniversário de sua primogênita. Liz é a filha mais velha...

Alto contraste

A+

A-

Thaeme mostra detalhes do aniversário de 5 anos da filha primogênita

A cantora Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, mostrou todos os detalhes do aniversário de sua primogênita. Liz é a filha mais velha da artista e completou cinco anos de vida no último mês de abril. A menina é fruto do relacionamento da famosa com o empresário Fábio Elias. Além dela, o casal é pai orgulhoso de outra garotinha. Ivy tem apenas dois anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Thaeme exibe decoração da festa de 5 anos da filha: “que luxo”

• Eliana mostra a filha trabalhando de modelo: “ela nasceu pra isso”

• Vivendo em Portugal, Hilbert exibe filha com Fernanda Lima: “bela”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.