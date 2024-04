Thaila Ayala exibe seu filho e revela retorno à TV

Alto contraste

Thaila Ayala exibe seu filho e conta novidade Thaila Ayala exibe seu filho e conta novidade (Bebê Mamãe)

A atriz Thaila Ayala anunciou uma novidade em sua família! Casada com o ator Renato Góes, eles são pais de um menino e uma menina, com idades bem próximas. O primogênito Francisco tem dois aninhos de vida, completados no início do mês de dezembro. Já a caçulinha da família, Tereza, está com nove meses de vida.

Descubra como Thaila Ayala está equilibrando a maternidade e o retorno à TV no site do nosso parceiro Bebê Mamãe. Consulte a matéria completa aqui.

